Continuar a ler

O médico e empresário, que na quinta-feira vai apresentar "Pelo FC Porto", livro em que detalha os acontecimentos das duas candidaturas que apresentou, criticou a contratação de Nuno Espírito Santo para o lugar de treinador, apontando como alternativas Jaime Pacheco, Pedro Emanuel e Domingos Paciência, todos antigos jogadores do clube, depois de ter defendido que Julen Lopetegui, a quem o português sucedeu, era uma má escolha e que Paulo Fonseca merecia "uma segunda oportunidade".



Martins Soares apontou também o dedo à gestão do clube, do "desmoronar daquilo que foram os alicerces" do plantel dos azuis e brancos da temporada de 2010/11 aos reforços que considerou de insuficiente qualidade para representar o clube, bem como ao discurso apresentado durante a temporada, nomeadamente nas críticas à arbitragem "nas últimas nove jornadas".



"É isso que eu quero que o meu amigo diga: Basta! É tempo de virar a página, é tempo de limpar a SAD, é tempo de voltar a reunir à sua volta quem de facto o possa ajudar a regressar às vitórias", apontou Martins Soares, que termina a carta dizendo que "ninguém vai perdoar um pentacampeonato do Benfica". O médico e empresário, que na quinta-feira vai apresentar "Pelo FC Porto", livro em que detalha os acontecimentos das duas candidaturas que apresentou, criticou a contratação de Nuno Espírito Santo para o lugar de treinador, apontando como alternativas Jaime Pacheco, Pedro Emanuel e Domingos Paciência, todos antigos jogadores do clube, depois de ter defendido que Julen Lopetegui, a quem o português sucedeu, era uma má escolha e que Paulo Fonseca merecia "uma segunda oportunidade".Martins Soares apontou também o dedo à gestão do clube, do "desmoronar daquilo que foram os alicerces" do plantel dos azuis e brancos da temporada de 2010/11 aos reforços que considerou de insuficiente qualidade para representar o clube, bem como ao discurso apresentado durante a temporada, nomeadamente nas críticas à arbitragem "nas últimas nove jornadas"."É isso que eu quero que o meu amigo diga: Basta! É tempo de virar a página, é tempo de limpar a SAD, é tempo de voltar a reunir à sua volta quem de facto o possa ajudar a regressar às vitórias", apontou Martins Soares, que termina a carta dizendo que "ninguém vai perdoar um pentacampeonato do Benfica".

José Martins Soares, antigo candidato à presidência do FC Porto, endereçou esta segunda-feira uma carta aberta ao líder dos dragões, Pinto da Costa, em que lhe pede para "não voltar a cometer erros do passado recente". Na missiva, o candidato derrotado nas eleições de 1988 e 1991, dirige-se ao máximo responsável portista por não conseguir "calar a revolta"."Não volte a cometer erros do passado recente, para que não seja possível que os nossos rivais [Benfica] alcancem algo que apenas nós temos na história do futebol português: ser pentacampeão", pede Martins Soares, citado pela Agência Lusa.

Autor: Lusa