"O objetivo é conseguir ganhar o Paranaense e vou dar o meu máximo para chegar lá e também para conseguir uma vaga para a Libertadores, que é importante. Tem equipa, jogadores para isso e uma torcida maravilhosa", assegurou o médio, em declarações ao site oficial do Coritiba. "Estou muito feliz por estar aqui, pela oportunidade de representar este clube. Com certeza que espero fazer história no clube. O presidente ligou-me e o Alex Brasil também, conversaram comigo", afirmou Anderson, antes de revelar as metas a alcançar no novo clube.

Anderson, antigo médio do FC Porto, vai ser jogador do Coritiba até ao final de 2017, por empréstimo do Internacional de Porto Alegre, clube que esta época disputará a Série B do Brasileirão.O futebolista, de 28 anos, que acompanhou Nani na mudança para o Manchester United está desde terça-feira na capital do Paraná e, mesmo antes de ser oficialmente apresentado como reforço, já falava como jogador do Coritiba.

Autor: João Lopes