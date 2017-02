Continuar a ler

"A distância pontual encurtou-se, animando o clássico e o campeonato. Vai ser um clássico mais atraente", referiu, em declarações à Agência Lusa.Para António Sousa, embora as equipas sejam "sensivelmente idênticas", o jogo apresenta um favorito ao triunfo: "O FC Porto é o favorito, por estar à frente do Sporting e por jogar em casa, que é um fator extremamente importante nestes jogos".As memórias de clássicos vividos dos dois lados da barricada continuam frescas para António Sousa, que encarou os assobios que ouviu nas Antas - depois de trocar os dragões pelos leões - como uma "homenagem"."Estava consciente do que iria encontrar e de que iria ter um ambiente nefasto para mim quando tocasse na bola. Estava preparado e sabia o que ia acontecer. As assobiadelas que fui sentido foram um 'handicap' positivo; aquilo era, no fundo, uma homenagem que me estavam a fazer. Encarei as coisas dessa forma e procurei concentrar-me só no próprio jogo", recordou.O ex-jogador de FC Porto e Sporting admitiu que nos clássicos "a chama é outra", mas reiterou que com o apito inicial "são encarados e vividos como todos os outros os jogos".De acordo com Sousa, a aproximação ao primeiro lugar, agora à distância de um ponto, para o Benfica, deixa a formação de Nuno Espírito Santo com uma missão de maior responsabilidade para o desafio frente à equipa de Jorge Jesus."O FC Porto tem mais obrigação de vencer por jogar em casa e tem, obviamente, o alento normal de passar a liderar, momentaneamente, a prova ao ganhar este jogo. Tudo isto, são situações em que as equipas pensam", asseverou o antigo internacional luso.Reconhecendo a influência que o Dragão pode ter no desenlace do clássico, António Sousa, considera, porém, que dificilmente um jogador fará sozinho a diferença, mesmo estando os dois melhores marcadores do campeonato em campo: Bas Dost (16 golos) e André Silva (12)."Uma equipa é sempre o seu todo. Pode haver um ou outro jogador que pela sua qualidade individual possa desenhar uma coisa bonita e desequilibrar, mas o mais importante, sobretudo nestes jogos, é o coletivo, que está acima de tudo", sentenciou.O clássico entre FC Porto, segundo classificado, com 44 pontos, e Sporting, provisoriamente terceiro, com 38, referente à 20ª jornada da I Liga de futebol, está marcado para este sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão.