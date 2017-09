O diretor de comunicação e informação do FC Porto, Francisco J. Marques, vai ser alvo de uma queixa-crime a apresentar em breve pela APAF. A associação de árbitros de futebol entende ter chegado o momento de marcar uma posição judicial sobre o atual clima em redor da arbitragem nacional, disse ontem, a Record, o seu presidente, Luciano Gonçalves.

"Estamos a fazer as diligências necessárias para processar o senhor Francisco J. Marques, mas não só. Também vamos apresentar queixas contra vários comentadores desportivos", afirmou o líder da APAF, vincando que a decisão está longe de se prender somente com o conhecido caso dos emails e tem por base várias intervenções feitas publicamente: "Quando se levantam suspeições, para bem do futebol, elas têm de ser provadas. Os árbitros merecem proteção."

Recusando a alongar-se muito sobre o tema, Luciano Gonçalves disse que a "APAF não tem conhecimento" sobre a possibilidade de os árbitros Bruno Esteves, Nuno Almeida, Manuel Mota e Vasco Santos virem a apresentar uma queixa-crime contra Francisco J. Marques por conta própria, pelo que, desta forma, "não faz sentido falar no seu afastamento deste ou daquele jogo". Luciano Gonçalves não quis revelar a identidade dos comentadores que, além do diretor de comunicação portista, também serão alvo de processos judiciais, mas é certo que neste lote não estão incluídos apenas nomes afetos às cores azuis e brancas. Além da vertente judicial, os visados da APAF que também tiverem responsabilidades em clubes ou SAD serão igualmente alvo de queixas de âmbito disciplinar. Um 4.º árbitro e outro VAR Da famosa lista de oito árbitros divulgada por Francisco J. Marques no âmbito do caso dos emails, apenas Bruno Esteves, Nuno Almeida, Manuel Mota e Vasco Santos se mantêm na 1.ª categoria e podem assim ser nomeados para jogos do FC Porto. Até ao momento apenas dois tiveram intervenção direta na carreira dos dragões na prova: Manuel Mota foi o 4.º árbitro da última jornada, em Vila do Conde, e Bruno Esteves foi o vídeo-árbitro da partida com o Sp. Braga, na 4.ª ronda.

Autor: André Monteiro