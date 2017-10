A nova ‘App FC Porto’ foi distinguida com o Dragão de Ouro para o Projeto do Ano na cerimónia promovida pelo clube. Trata-se de um prémio significativo porquanto essa aplicação de sucesso foi criada pela Thing Pink, empresa tecnológica adquirida por Cristiano Ronaldo após o trabalho realizado pela mesma no Museu CR7. Trata-se da porta de entrada do craque para investimentos no mundo digital.