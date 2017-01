O FC Porto abriu guerra às arbitragens nacionais e as críticas disparam quando a equipa não consegue vencer. Seja pelas vozes de presidente, treinador e jogadores, pela ‘newsletter’ ‘Dragões Diário’ ou ainda pelo painel de comentadores do Porto Canal e não só, a verdade é que os reparos aos homens do apito têm vindo a acentuar-se, numa nova política de comunicação que visa reclamar igualdade de tratamento em relação aos rivais lisboetas, sobretudo ao Benfica.

Ora, a grande maioria dos adeptos portistas ouvidos por Record aplaudem essa nova postura de inconformismo e até incentivam à sua continuidade, mas fazem questão de notar que é necessário separar as águas e reconhecer que, em muitos casos, independentemente dos erros de arbitragem, a equipa não ganha por culpa própria, pelos tais problemas de finalização que têm sido apontados.

Continuar a ler

"Há situações que têm de ser denunciadas. Se quem dirige o clube se sente prejudicado, e de facto isso tem acontecido por diversas ocasiões, eu acho que deve manifestar-se. Essas situações têm de ser denunciadas, mas não podemos viver apenas de contestação às arbitragens", salientou Cristiano Pereira. Carlos Tê alinhou pelo mesmo diapasão do ex-hoquista: "Acho que, durante muito tempo, o FC Porto calou-se em demasia. A sua intervenção em relação às arbitragens resumia-se a uma ‘newsletter’, nunca percebi bem isso. Agora está mais ativo, até o presidente intervém mais, mas corre esse risco de pretender compensar a falta de resultados com os árbitros. As arbitragens não têm sido boas, isso é um facto, mas o FC Porto também não marca golos e tem problema de concretização." Como em tudo na vida, também aqui encontrámos a exceção que confirma a regra e ela veio pela voz do antigo jogador portista Carlos Chainho: "Não é uma boa estratégia, criticar a arbitragem não é o caminho certo. Mesmo quando era jogador fugia às questões de arbitragem. Se a equipa fosse eficaz na finalização, não se falaria nos árbitros."

Autor: Nuno Barbosa