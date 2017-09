Continuar a ler

Igualar Jesualdo Ferreira, atingindo as oito vitórias, já seria um feito extraordinário pela dificuldade da próxima jornada. No que à modernidade do clube diz respeito, será sempre uma marca notável, mas em termos absolutos, o arranque mais poderoso de sempre aconteceu em 1939/40, com o técnico húngaro Mihály Siska, que também foi jogador e se naturalizou português, que atingiu as 13 vitórias.Os dragões levam 19 golos marcados em sete jornadas e, com a goleada ao Portimonense, prolongaram um ritmo na finalização que pede meças às grande temporada de Tomislav Ivic no FC Porto. Em 1987/88, os azuis e brancos atingiram esta fase do campeonato com 20 golos concretizados, isto apesar de terem ficado em branco logo na 2.ª jornada, contra o V. Guimarães. De então para cá passaram três décadas e nenhuma versão do FC Porto teve tanta capacidade para demolir as defesas adversárias como a que está a ser depurada por Sérgio Conceição esta temporada.