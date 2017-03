André Silva é um dos nomes que o Arsenal tem debaixo de olho para suceder a Alexis Sánchez como principal referência do seu ataque na próxima temporada. O português, de 21 anos, está incluído numa restrita lista de opções que contempla também Marco Reus, do Borussia Dortmund, e Lacazette, do Lyon, noticiou ontem o jornal inglês ‘Daily Mail’.

Sobre o português, a publicação destaca os 18 golos marcados por André Silva em 33 jogos pelo FC Porto esta época, assinalando de forma especial os dois apontados ao Leicester City, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Esta não é a primeira vez que a imprensa britânica dá conta da atenção dispensada pelos gunners ao camisola 10 portista. Aliás, as primeiras notícias sobre o tema datam de outubro do ano passado.

Um dado importante sobre este processo relaciona-se com a indefinição existente – pelo menos do ponto de vista mediático – sobre o futuro do comando técnico do Arsenal. Desde 1996/97 ao leme do clube, o francês Arsène Wenger, poderá deixar o Estádio Emirates no final da presente temporada, mas, de acordo com as informações recolhidas, caso este cenário venha a verificar-se tal não significa que a porta do Arsenal se feche para André Silva. O jovem internacional português faz parte de uma lista de jogadores assiduamente observados pelos gunners e assim continuará a ser.

Com Alexis Sánchez a exigir cerca de 300 mil euros por semana – algo como 1,2 milhões por mês – para renovar, o Arsenal, que só quer chegar aos 800 mil euros mensais, deverá optar por vender o chileno, de 28 anos, pois o seu contrato expirará já em junho de 2018. Se a escolha recair sobre André Silva, o clube terá de negociar com a SAD portista, que tem o jogador protegido por uma cláusula de 60 milhões de euros.



NÚMEROS



33 Os jogos de André Silva pelo FC Porto, na presente época, todos a titular. O avançado só ficou no banco uma vez e não foi utilizado, juntando-se as três ocasiões na Taça CTT em que não foi convocado



18 Os golos marcados pelo avançado dos dragões nesta campanha. São 13 no campeonato e 5 na Champions. A estes juntam-se mais 4 pela Seleção Nacional, com destaque para o hat trick assinado frente às Ilhas Faroé



9 As vezes em que os golos do ponta-de-lança foram importantes para a conquista de vitórias pelos dragões