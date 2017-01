Assis está seguro como reforço do FC Porto para as próximas quatro épocas. As questões relativas ao salário do médio, consideradas menores por quem está dentro do processo, encontram-se praticamente ultrapassadas.O contrato com os dragões ainda não está assinado, comoadiantou, de resto, mas fonte próxima do jogador assegurou ao nosso jornal que o negócio "está certo". Em cima da mesa encontra-se, isso sim, a possibilidade de a transferência apenas ser oficializada no final da época, à semelhança do que já aconteceu com outras situações idênticas no passado. Essa é uma das arestas a limar a breve trecho, devido ao cuidado que a SAD portista está a ter com pormenores que possam colocar em causa o cumprimento do fair play financeiro da UEFA.A operação colocada em marcha pelo FC Porto tem um valor global próximo dos 2 milhões de euros, permitindo ao Chaves contar com Assis até ao final da temporada. Os flavienses não comentam as negociações, dado que, pela sua parte, o acordo está fechado com os azuis e brancos.

Autores: Paulo Silva Reis e Ricardo Chambel