Não se sabe ao certo se é Sérgio Conceição quem gere em exclusivo as suas próprias contas nas redes sociais. Tendo em conta a sua dedicação ao trabalho, é pouco provável que assuma sozinho essa pasta de comunicação direta com os seus seguidores. O que é certo é que foi a partir do seu Twitter que um assumido adepto do FC Porto leu o que certamente não queria: "És um completo ignorante..."

Ora, esta reação atribuída a Sérgio Conceição surgiu depois de o referido adepto ter atacado o treinador com estas palavras: "(Sérgio Conceição) Devia pagar a receita que vai faltar hoje [sábado] pelos adeptos não estarem ‘tanto’ com a equipa!"

