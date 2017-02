Continuar a ler

A Juventus desloca-se ao Estádio do Dragão na quarta-feira (19h30) para disputar a partida da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões frente ao FC Porto. "Quando o FC Porto joga contra equipas grandes é como se fosse o jogo da vida. Temos de estar preparados, será muito difícil."

Os jogadores - e treinador - da Juventus têm insistido nos alertas quanto à qualidade do FC Porto e à motivação extra que o adversário ganha quando trata de disputar grande jogos. Só à sua conta, Alex Sandro, que fez parte do plantel dos dragões entre 2011 e 2015, vai para o segundo aviso no espaço de 15 dias.O jornal 'Tuttosport', com sede em Turim, dá este domingo destaque a uma frase do lateral-esquerdo brasileiro que resume o estado de espírito que reinará no seio do grupo liderado pelo técnico Massimiliano Allegri. "O FC Porto supera-se frente aos grandes", afirma Alex Sandro, numa frase ligeiramente diferente das que proferiu quando deu uma entrevista recente ao canal de televisão brasileiro 'Esporte Interativo':

Autor: António Espanhol