O Moreirense segue no 1.º lugar do grupo, com 4 pontos, fruto de 1 vitória (2-1 em Santa Maria da Feira) e 1 empate caseiro (3-3 com o Belenenses), enquanto o FC Porto é terceiro com 2 pontos, uma vez que empatou a zero com o conjunto de Lisboa e a uma bola com o Feirense."Vamos fazer por ganhar o jogo. Somos a única equipa que depende só de si. O FC Porto, em caso de vitória, depende do outro jogo [Belenenses-Feirense]. Nós, se ganharmos, temos a garantia de que estamos apurados. Se empatarmos, também estamos dependentes", analisou.Inácio descreveu o conjunto orientado por Nuno Espírito Santo como "uma boa equipa" que "tem valores individuais que podem de um momento para o outro desequilibrar uma partida", pelo que quer entrar em campo com um Moreirense "muito concentrado e muito unido", bem como "agressivo na disputa da bola e rápido e pragmático em termos ofensivos".Quando Augusto Inácio chegou a Moreira de Cónegos para 'render' Pepa no comando técnico apontou que a Taça da Liga não era prioridade do clube, mas, hoje, confrontado com essas palavras, deixou uma questão: "Ainda temos hipóteses. Porque não lutar por elas?"."Caberia ao FC Porto, que é o grande favorito deste grupo, ter mais pontos e o apuramento quase garantido e não tem. Nesta competição ainda não perdemos e temos 4 pontos contra um FC Porto que, para surpresa de todos, tem dois. Dizer que a responsabilidade está toda no FC Porto é uma verdade porque é o favorito, porque é um 'grande', porque luta pelo título nacional. Nós estamos aqui para fazer um bom campeonato na nossa Liga e ir o mais longe possível nas outras", desenvolveu.Para Inácio, uma vitória frente a um candidato ao título serviria também para "motivar" os jogadores, mas em caso derrota o técnico promete que não vão baixar os braços por se tratar deste adversário: "Só temos vantagens e nunca nenhuma desvantagem", afirmou.Quanto a reforços, o Moreirense já anunciou a chegada por empréstimo da Académica do médio Fernando Alexandre, esperando-se mais, mas Augusto Inácio rejeitou adiantar quais as posições, preferindo prometer uma "excelente segunda volta"."Não abandono o que disse, que é que vamos lutar para ficar nos dez primeiros lugares. Não me foi pedido, só foi pedida a manutenção. Mas acho que com os jogadores que temos e mais uma ou outra aquisição podemos fazer uma excelente segunda volta e chegar a esse lugar que pretendo", concluiu.O Moreirense recebe o FC Porto na terça-feira pelas 21h15, em partida com arbitragem de Luís Godinho, de Évora.