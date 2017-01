Zakaria Bakkali quer integrar o plantel do FC Porto. O avançado belga, de 20 anos, mudou de ideias e já vê com bons olhos uma transferência para a Invicta, segundo escreve este sábado o 'Plaza Deportiva'.Inicialmente, o atacante, que não entra nas contas do Valencia, dava prioridade à continuidade em Espanha, nem que isso significasse ser emprestado para jogar com mais regularidade. Mas tudo se terá alterado no jogo da liga com o Osasuna. Bakkali esteve a aquecer durante largos minutos, acalentando a esperança de entrar e mostrar serviço, mas acabou por não atuar na partida. De resto, o belga tem apenas oito jogos no campeonato espanhol esta época, e nenhum deles como titular.Um 'velho conhecido' de Nuno Espírito Santo, por quem foi treinado no Mestalla, o jogador está, segundo a mesma fonte, já a ser negociado pelo FC Porto, onde pode ocupar o lugar de Brahimi, que desfalcou os dragões para alinhar na CAN.

Autor: Luís Miroto Simões