Saldo: -3,1 milhões No que respeita a saídas, os portistas limitaram-se a promover igualmente alguns acertos. Evandro, Varela, Bueno, Sérgio Oliveira e Adrian López eram elementos sem lugar no plantel às ordens de Nuno, pelo que acabaram transferidos ou emprestados. O médio brasileiro (2 milhões) e o extremo português (500 mil euros) foram os únicos que permitiram um encaixe. Já Quintero e Abdoulaye, que não estavam na equipa mas têm ainda ligação contratual com o mesma, foram novamente cedidos.Desta forma, no deve e no haver, o FC Porto registou um prejuízo na balanço de 3,1 milhões de euros (5,6 milhões gastos contra 2,5 milhões encaixados em vendas).Compras: 5,6 milhõesVendas: 2,5 milhões

O mês de janeiro acabou por ser bastante tranquilo para o FC Porto no que respeita ao mercado. Os dragões apenas realizaram uma contratação, no caso Soares (V. Guimarães) e promoveram o regresso do herói do último título dos dragões, Kelvin , que voltou de empréstimo ao São Paulo. De resto, Nuno Espírito Santo não recebeu mais qualquer presente para um plantel que treinador e presidente consideram estar pronto para atacar a segunda metade da época.A questão do ponta-de-lança era claramente a prioriodade para o FC Porto, dado o fraco rendimento de Depoitre e a juventude de Rui Pedro, sendo necessário um complemento para o titularíssimo André Silva. Soares, que custou 5,6 milhões de euros e estava em evidência nos minhotos, foi a solução encontrada.

Autor: João Socorro Viegas