24' - Na sequência do pontapé de canto, ataque rápido dos dragões, com o remate de Bruno Costa, a resvalar no corpo de um defesa do Barcelona. Na sequência do canto, Abou chega ligeiramente atrasado, ao cruzamento de Bruno Costa.



23' - Collado ensaia o remate de meia distância, mas a bola encontra o corpo de um defensor do FC Porto e sai ao lado. Pontapé de canto favorável ao Barcelona.





15' - Mais um pontapé de canto favorável aos dragões.



14' - Mais um fora de jogo tirado a Ruiz.



9' - Ruiz introduz a bola na baliza do FC Porto, mas o lance estava interrompido, por fora de jogo de Mboula.



7' - Mboula empurra pelas costa Reabciuk. Livre favorável ao FC Porto.



5' - Ruiz chega atrasado à solicitação de Lee. A bola morre nas mãos de Diogo Costa.



2' - O primeiro pontapé de canto pertence ao FC Porto.



1' - Ruiz apanhado em posição irregular.



17h02 - Início da partida.



O encontro, que será arbitrado pelo belga Bart Vertenten começa dentro de aproximadamente 15 minutos.



No banco de suplentes do Barcelona, liderado por Gabriel de La Torre, vão sentar-se: Piña, Guerrero, Guillemenot, Fati, Jaime, Monchu e Bueno.



João Brandão terá ainda como alternativas no banco de suplentes: Ricardo Silva, João Lameira, Paulo Estrela, Yan, Madi Queta, Michael Morais e António Nascimento.



FC PORTO: Diogo Costa; Diogo Dalot, Diogo Queirós, Jorge Fernandes e Reabciuk; Rui Pires, João Cardoso e Moreto Cassamá; Abou, Bruno Costa e Rui Pedro.



BARCELONA: Sergi Puig; Dani Morer (cap.), Rey, Mingueza e Cucu; Busquets, Manneh e Collado; Mboula, Ruiz e Seungwoo Lee.



Comecemos pela equipa da casa.



Já são conhecidos os onzes de Barcelona e FC Porto.



Esta terça-feira, no Mini Estadi, o conjunto treinado por João Brandão, tentará contrariar uma história que lhe é adversa, perante um clube que até já conquistou o troféu, em 2013/14, quando venceu o Benfica na final, por 3-0. O FC Porto tenta atingir, pela primeira, as meias-finais de uma competição em que nunca foi além dos quartos-de-final, em 2014/15, quando foi goleado na Bélgica pelo Anderlecht (5-0).



Autor: João Lopes