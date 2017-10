O Barcelona não pára de procurar possíveis reforços e depois de se ter deslocado a Andorra para assistir ao jogo entre a seleção local e Portugal para, o jornal espanhol 'Mundo Deportivo' avança agora que também Danilo Pereira foi observado pelos dirigentes dos blaugranas.Os catalães há muito tempo que procuram um médio defensivo que possa dar 'descanso' a Sergio Busquets com maior frequência e o jogador do FC Porto é visto como um dos jovens jogadores europeus com maior projeção e com as características ideais: com poder físico, que não está isento de qualidade, que oferece à equipa uma grande solidez defensiva e com a capacidade suficiente para começar a construir o jogo no sector mais recuado, ao estilo do futebol praticado pelo Barcelona.Danilo Pereira foi muito 'seduzido' no último mercado de verão com clubes comoe até mesmo oa mostrarem-se muito interessados no concurso do português do FC Porto.