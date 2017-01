O BCP tem créditos de 100 milhões de euros aplicados no futebol, conforme noticiou esta terça-feira o jornal 'Expresso' com base no prospeto de aumento de capital do banco.

De acordo com a mesma fonte, o valor dos empréstimos tem vindo a reduzir e está protegido com garantias reais. O BCP tem sido um parceiro, sobretudo, das SAD de FC Porto e Sporting.

Continuar a ler