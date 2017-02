A equipa portista, orientada por João Brandão, desloca-se ao terreno do Sporting de Braga na 2.ª jornada, numa partida a realizar no próximo sábado. Já o Belenenses receberá o Vitória de Guimarães.

O FC Porto iniciou mal a fase final do campeonato nacional de juniores ao ser surpreendido em casa pelo Belenenses, por 1-0. Frente aos atuais detentores do título, os jovens do Restelo garantiram os três pontos graças a um golo solitário de Diogo Pacheco, aos 59'.