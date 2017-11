O Besiktas, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, empatou este sábado (0-0) no terreno do Yeni Malatyaspor, em jogo da 13.ª jornada do campeonato turco, e poderá atrasar-se na luta pelo título.Depois do empate em casa com FC Porto (1-1) e consequente apuramento para os oitavos de final da 'Champions', o Besiktas, com Quaresma a titular - substituído por Negredo aos 58 minutos - e Pepe no banco, voltou a marcar passo no campeonato, somando a segunda igualdade seguida, desta feita frente ao 13.º classificado.Terceiro da tabela, com 23 pontos, o Besiktas pode deixar fugir o Galatasaray e o Basaksehir, primeiro e segundo, ambos com 26 pontos.