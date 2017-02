Continuar a ler

"Acredito que este jogo é importante. Se o Sporting conseguir vencer vai aproximar-se do FC Porto e depois tem ainda de jogar com o Benfica. Acredito plenamente que o Sporting pode ainda ter muita coisa a dizer na luta pelo título. Sempre disse que é difícil, mas o Sporting não está afastado", frisou.Considerando que "o mínimo erro vai definir o jogo", Beto defende um Sporting à imagem dos melhores dias sob a orientação de Jorge Jesus: "Vamos esperar um jogo com um Sporting muito forte, com muita posse de bola, caudal ofensivo e que vai querer ganhar o jogo. Acredito que vá ser um grande jogo e espero que o Sporting faça um grande jogo".A pressão de poder chegar ao topo, no caso do FC Porto, ou de não ficar demasiado afastado do primeiro lugar, no caso do Sporting, não será, segundo o antigo internacional português, um condicionamento à atuação dos dois conjuntos."É um bom indicativo para os jogadores terem uma grande ambição. Não acredito que vá ser intimidador", referiu.O rendimento elevado de Bas Dost, que lidera a tabela de melhores marcadores, com 16 golos, foi já assumido como uma dependência 'indesejável' por Jorge Jesus, mas Beto deposita confiança no treinador para obter soluções."Bas Dost tem sido importante, como outros jogadores, e acredito que as soluções estão no plantel do Sporting. Jorge Jesus trabalha com eles diariamente e saberá melhor do que toda a gente as outras soluções", explicou.Em uma década nos leões, Beto disputou inúmeros clássicos e reconhece que "um jogo grande é sempre diferente" para os jogadores."É sempre mais falado, leva mais gente ao estádio, a cobertura do jogo é maior. Mas, assim que o árbitro apita, essas coisas ficam para trás e os jogadores concentram-se no jogo", rematou.O clássico entre FC Porto, segundo classificado, com 44 pontos, e Sporting, provisoriamente terceiro, com 38, referente à 20.ª jornada da Liga NOS, está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão.