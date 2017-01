O FC Porto colocou esta segunda-feira à venda os bilhetes para a receção ao Rio Ave, no próximo sábado, referente à 18.ª jornada da Liga NOS, a primeira da segunda volta.O preço dos ingressos varia entre os cinco e os 30 euros para sócios, sendo que o público paga entre 12 e 40 euros.A receção do FC Porto ao Rio Ave está agendada para sábado, às 16 horas, no Estádio do Dragão.

Autor: Luís Miroto Simões