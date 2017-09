O FC Porto vai colocar à venda na segunda-feira os bilhetes para a deslocação a Alvalade, no próximo domingo.Os dragões visitam o Sporting na oitava jornada da Liga NOS e os adeptos azuis e brancos que quiserem acompanhar a equipa a Lisboa têm de ser detentores de lugal anual e ter as quotas em dia. Os ingressos custam 25 euros.O Sporting-FC Porto disputa-se no domingo, dia 1 de outubro, às 19h15.

Autor: Luís Miroto Simões