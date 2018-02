O FC Porto colocou ontem à venda bilhetes de público para o jogo frente ao Sporting destinados exclusivamente aos seus adeptos e que dizem respeito à bancada central nascente.Cada ingresso custa 65 euros e os interessados terão de se dirigir à Loja do Associado do Estádio do Dragão ou às FC Porto Stores para adquirirem os respetivos bilhetes.