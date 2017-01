O FC Porto vai colocar à venda na quarta-feira os ingressos para a deslocação ao terreno da Juventus, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, a 14 de março.Os bilhetes para o jogo em Turim custam 45 euros e as primeiras 24 horas de venda destinam-se apenas aos associados dos dragões.A primeira mão do duelo com a equipa italiana está agendada para o dia 22 de fevereiro, no Estádio do Dragão.

Autor: Luís Miroto Simões