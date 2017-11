Brahimi teve noite em cheio ao serviço da Argélia

A Argélia voltou esta terça-feira às vitórias, cinco meses depois - neste período somou quatro derrotas e dois empates -, ao bater a congénere da República Centro Africana por 3-0, no derradeiro encontro de preparação disputado no ano civil de 2017. Este jogo marcou também a estreia de Rabah Madjer a vencer na condição de selecionador dos magrebinos.Ora, num encontro histórico para Madjer, mais simbolismo ainda tem o facto de a grande figura ter sido um jogador do FC Porto. Falamos de Yacine Brahimi, autor de dois dos três golos dos argelinos, marcados aos 39' e 71'. Depois, já perto do final, nota para o tiro certeiro de Islam Slimani.

Autor: Fábio Lima