Árbitro foi contra Danilo... e expulsou o médio portista

A cena mais caricata do Moreirense-FC Porto tem afinal uma explicação da parte do árbitro, Luís Godinho. O segundo amarelo e consequente vermelho a Danilo Pereira não se deveu ao choque entre os dois, mas alegadamente a palavras dirigidas pelo jogador portista ao juiz da partida.Pelas imagens da televisão não são percetíveis as 'bocas' do internacional português, mas deverá ser isso que Luís Godinho escreveu no seu relatório. Também não se viu pela TV, mas Brahimi viu o primeiro amarelo no lance da expulsão de Danilo, e igualmente por palavras ao árbitro.No meio de tantas críticas do FC Porto ao trabalho dos árbitros, merece referência a presença do presidente da Liga, Pedro Proença, nos camarotes do estádio.

Autor: Miguel Pedro Vieira