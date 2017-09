Continuar a ler

O australiano nascido na antiga Jugoslávia, hoje com 53 anos, perspetiva "um jogo muito disputado, bom de ver", acreditando que "o detalhe, talvez, vai resolver a partida" principal da oitava jornada da Liga NOS."Daquilo que vejo do FC Porto, os três homens da frente (Brahimi, Marega e Aboubakar) têm potência e qualidade individual e um desses três pode resolver. Agora, no Sporting, sem faltar ao respeito a ninguém, não vejo neste momento nenhum jogador que se destaque. Acho que é mais pela qualidade como equipa que possam fazer a diferença e não tanto pela qualidade individual", sublinhou.No banco do Sporting e do FC Porto, no clássico de domingo, vão estar Jorge Jesus e Sérgio Conceição, respetivamente, com quem Vlado Bozinovski trabalhou no Felgueiras, em 1995/96, e a quem reconhece competências e qualidades."Jorge Jesus, mesmo naquela altura, notava-se que percebia de futebol, tinha muita intenção naquilo que estava a fazer, era confiante e convencido de que um dia ia chegar mesmo lá em cima. Do Sérgio, naquela altura acho que tinha 19 anos, não sabia que ia seguir a carreira de treinador, mas aquilo que fez como jogador, aquela garra, aquela vontade, aquele profissionalismo que tinha como jogador continua a ter como treinador. Quando é assim, a possibilidade de ter sucesso é sempre mais elevado", referiu.Dessa altura, Bozinovski guardou para memória futura o cuidado que Jorge Jesus já dedicava naquela altura aos aspetos táticos, assegurando que "ele punha os jogadores e a equipa a trabalhar como queria", e a sua capacidade de trabalho, dizendo mesmo que o atual técnico do Sporting "nunca se cansava de trabalhar e de fazer análise de qualquer coisa que podia ajudar a equipa e ajudá-lo a ele".Relativamente a Sérgio Conceição, o antigo médio australiano destaca a sua personalidade e o carater vincado dos tempos de jogador, lembrando que "era focado, agressivo, trabalhava e dava tudo o que tinha"."Nunca fazia nada a meio termo. Ou fazia ou não fazia. Acho que a personalidade do Sérgio era essa mesma. Era ganhador, queria ganhar. Via-se isso claramente, desde os 18 ou 19 anos", precisou.Em Portugal, além do Felgueiras, Bozinovski representou as equipas do Beira-Mar, Paços de Ferreira e também do Sporting, em 1990/91 (16 jogos e um golo), numa equipa em que começavam a despontar Luís Figo ou Emílio Peixe, que tinha ainda Luisinho, Balakov, Oceano, Litos ou Fernando Gomes, e que terminou em terceiro lugar no campeonato, após vitórias nos primeiros 11 jogos."Para aquela altura, tínhamos realmente uma grande equipa e um grande plantel. Estivemos 11 jogos sem perder, mas, quando se perde pontos, quando o resultado não é tão favorável, não se pode perder a cabeça, o que acho que aconteceu naquela altura", argumentou, admitindo que "as pessoas, se calhar, pensaram que (o Sporting) ia fazer toda a época sem perder pontos".Bozinovski, que hoje trabalha como agente de jogadores, dá como exemplo o empate do Sporting diante do Moreirense (1-1), na última jornada do campeonato, para dizer que um resultado menos bom "não é o fim do mundo"."Torna o trabalho mais difícil, com menos possibilidade de falhar no futuro, mas faz parte do futebol. Qualquer um pode falhar e, certamente, o FC Porto, digo eu, não vai passar toda a época sempre a ganhar. Por isso, é preciso ter calma, acreditar no trabalho, e é o que acho que o Sporting vai fazer, acreditar no trabalho e nos jogadores que tem", concluiu.Sporting e FC Porto disputam o primeiro clássico da Liga NOS 2017/18 no domingo, a partir das 19H15, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, em jogo da oitava jornada da prova, sob arbitragem de Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.