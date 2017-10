Continuar a ler

Quem não a pisou, pelo menos na parte da sessão que teve a presença dos jornalistas, foram André André e Ricardo Pereira, que também recuperam de problemas físicos. É possível que os dois venham a ser dados como aptos a tempo de poderem constituir opção para o jogo com o Lusitano de Évora, marcado para o próximo dia 13, no Estádio do Restelo.



Note-se ainda que, de momento, o FC Porto tem nove internacionais ao serviço das respetivas seleções. A saber: Danilo (Portugal), Diogo Dalot (sub-21 portugueses), Diego Reyes, Miguel Layún, Héctor Herrera e Jesús Corona (México), Moussa Marega (Mali), Maxi Pereira (Uruguai) e Vincent Aboubakar (Camarões).



Para colmatar tantas ausências, Sérgio Conceição voltou a socorrer-se da equipa B, chamando os mesmos elementos da véspera. Foram eles: Luís Mata, Luizão, Rui Moreira, Fede Varela, Musa Yahaya, Galeno, Alberto Bueno e André Pereira.





O feriado que celebra a Implantação da República Portuguesa foi de trabalho para a equipa do FC Porto. Sérgio Conceição dirigiu um treino no Olival, cujos primeiros 15 minutos tiveram portas abertas para os jornalistas. A nota de maior destaque da sessão foi para a presença de Yacine Brahimi nos relvados.Ainda assim, o internacional argelino trabalhou à margem do restante grupo de trabalho, tendo feito apenas exercícios de corrida na companhia de uma recuperador físico. Recorde-se que Brahimi foi dispensado da sua seleção para recuperar de uma mialgia na coxa esquerda. Na véspera só fez tratamento e ginásio, mas esta quinta-feira retomou o contacto com a relva.

