Brahimi não escondeu a insatisfação pela arbitragem do jogo com o Moreirense, no qual acabou expulso. O jogador argelino sente que os dragões têm sido prejudicados e falou do tema após um grande suspiro."Às vezes - e este ano muitas vezes - os árbitros prejudicam-nos muito. Mas como jogador não quero falar dos árbitros. Temos de ganhar os jogos em campo e fazer duas, três ou quatro vezes mais. Ontem foi uma grande confusão, mas já passou e temos de aprender a ficar menos nervosos e manter a cabeça limpa dentro do campo", referiu o argelino à RTP, pouco antes de deixar o nosso país devido à participação na CAN.Convocado pela sua seleção, Brahimi acredita que Nuno Espírito Santo tem alternativas válidas para suprir a sua ausência: "Temos um grande plantel, com jogadores muito bons. Vamos ter outras opções e espero que ganhemos todos os jogos que disputarmos".

Autor: Luís Miroto Simões