Ao intervalo do FC Porto-V. Guimarães, e numa altura em que os minhotos estavam na frente, os portistas não esconderam a revolta perante o trabalho do árbitro no encontro.Mal soou o apito para o descanso, ouviu-se um coro de assobios dos adeptos no Dragão e alguns jogadores da casa mostraram o seu desagrado, com Yacine Brahimi a ser o mais expressivo. O argelino surgiu à frente de Artur Soares Dias e apontou para a sua cabeça repetidas vezes, como que dizendo 'estás maluco'. O médio, refira-se, não foi punido por esses protestos.