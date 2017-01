Continuar a ler

Entre os convocados está também Islam Slimani, que pouco depois do início da I Liga portuguesa trocou o Sporting pelo campeão inglês, o Leicester.No sábado, Slimani foi o autor do único golo do jogo entre o Leicester e o West Ham, da 19.ª jornada da Liga inglesa.Na lista de convocados a única surpresa é a ausência do médio Sofiane Feghouli, que no defeso deixou o Valência para assinar pelos ingleses do West Ham.Esta época, Feghouli disputou apenas oito jogos pelo West Ham e está atualmente a representar a equipa de sub-23 dos 'hammers', que disputa a League 2, quarto escalão inglês.O médio conta com 42 internacionalizações pela seleção argelina, pela qual já marcou 11 golos.Na fase final da CAN2017, a Argélia integra o grupo B, juntamente com Senegal, Tunísia e Zimbabué, primeiro adversário dos argelinos, a 15 de janeiro.