O argelino estendeu depois os agradecimentos aos adeptos dos dragões: "Este ano os adeptos são mágicos. Temos de lhes agradecer muito e espero que seja assim até ao final. Nós temos de continuar a trabalhar e a ganhar jogos. Espero, do coração, ganhar o campeonato".Por fim, Brahimi dedicou o prémio a alguém muito especal: "Dedico à minha mãe, porque se estou aqui hoje, é principalmente por todas as coisas que fez por mim".O brasileiro Alex Telles não poderia estar mais de acordo com a atribuição do prémio a Brahimi: "É muito merecido, porque é um exemplo de atleta, não só dentro de campo como também fora. Ajuda-nos bastante e já tem uma história com o clube. Então é muito imporante e parabéns para ele".