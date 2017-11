Continuar a ler

A decisão final será agora tomada pelos selecionadores dos vários países e 10 membros de consultores de Media e televisão.



Pela primeira vez, os capitães das diversas seleções também vão votar, mas apenas para eleger o melhor jogador africano a jogar no Continente.



O melhor jogador de África será conhecido numa gala que vai decorrer em 4 de janeiro em Accra, Gana.



Lista dos finalistas (por ordem alfabética):



1. Bertrand Traore (Burkina Faso/Lyon, Fra).



2. Denis Onyango (Uganda/Mamelodi Sundowns, Afs).



3. Karim El Ahmadi (Marrocos/Feyenoord, Hol).



4. Keita Balde (Senegal/Mónaco, Fra).



5. Mohamed Salah (Egipto/Liverpool, Ing).



6. Naby Keita (Guiné/Leipzig, Ale).



7. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão/Borussia Dortmund, Ale).



8. Sadio Mane (Senegal/Liverpool, Ing).



9. Victor Moses (Nigéria/Chelsea, Ing).



10. Vincent Aboubakar (Camarões/FC Porto).



O argelino Yacine Brahimi e o camaronês Vincent Aboubakar, ambos do FC Porto, estão entre os 11 finalistas ao prémio Futebolista Africano do Ano, numa lista mais restrita que eliminou o seu colega maliano Marega.O grupo inicial de 30 finalistas foi encurtada para 11 após os votos de membros do Comité Técnico e de Desenvolvimento da Confederação Africana de Futebol (CAF) e de um painel de consultores de Media e televisão.

