A meio de um processo de remodelação do seu plantel conduzido por Andoni Zubizarreta, o Marselha poderá vir ter no FC Porto dois dos seus possíveis grandes reforços para a próxima temporada. Segundo adianta o portal francês 'Football365', emissários do clube gaulês terão estado no Dragão nos dois últimos encontros - diante do Tondela e Juventus -, procurando recolher informações sobre André Silva e Yacine Brahimi, os dois jogadores que mais agradam ao emblema francês, comandado por Rudi García.Atuais sétimos na Ligue 1, os marselheses estão ainda atentos a Medhi Benatia (Juventus, cedido pelo Bayern Munique) e Aymen Abdennour (Valencia), isto depois de no mercado de inverno já terem dado uma prova das suas intenções, ao assegurarem Dimitri Payet, Patrice Evra, Morgan Sanson e Grégory Sertic.Recorde-se que André Silva, de 21 anos, tem contrato com o FC Porto até final de 2020/21, estando blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, a mesma que tem Brahimi, ainda que o vínculo do argelino seja apenas válido até 2018/19.

Autor: Fábio Lima