Segue-se o Monaco para a Liga dos Campeões e Brahimi elogiou a equipa francesa: "Sabemos que teremos pela frente um grande jogo, contra uma equipa muito forte e com jogadores muito bons. Temos de ir para ganhar e nada mais. Só com isso na cabeça: ganhar e fazer um grande jogo porque vai ser necessário. Todos os jogadores são importantes no grupo. Tanto os titulares como os que entram ou até os que ficam de fora. Estamos todos muito bem, com espírito top. Isso tem de continuar até final da temporada". O argelino reiterou depois que atravessa uma grande fase: "Sim, é o meu melhor momento no FC Porto. Como sempre, trabalho muito para melhorar, ajudar a equipa e os meus companheiros da melhor maneira possível. Temos de seguir assim. Falta muito e temos de continuar fortes".Segue-se o Monaco para a Liga dos Campeões e Brahimi elogiou a equipa francesa: "Sabemos que teremos pela frente um grande jogo, contra uma equipa muito forte e com jogadores muito bons. Temos de ir para ganhar e nada mais. Só com isso na cabeça: ganhar e fazer um grande jogo porque vai ser necessário. Todos os jogadores são importantes no grupo. Tanto os titulares como os que entram ou até os que ficam de fora. Estamos todos muito bem, com espírito top. Isso tem de continuar até final da temporada".

Brahimi salientou a exibição do FC Porto diante do Portimonense, na vitória desta sexta-feira por 5-2."Creio que esta vitória resultou da união do grupo. Estamos muito bem, com muita vontade de fazer bem. Creio que estamos um grupo forte mentalmente. Estamos bem desde o início, temos vindo a conseguir vitórias e temos de continuar assim. Cada jogo é importante, pelo que temos de fazer tudo para ganhar e garantir os três pontos. É claro que este triunfo nos dá mais confiança, mas falta muito e temos de continuar a trabalhar e a melhorar", começou por dizer à Sport TV.