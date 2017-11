Ninguém ataca tanto como Brahimi no campeonato português. Segundo os dados publicados ontem no site da Liga de Clubes, o extremo argelino é o jogador que conduz mais iniciativas ofensivas, superiorizando-se a Allano, do Estoril, e Raphinha, do V. Guimarães. No arranque para a 12ª jornada, o jogador do FC Porto é responsável por 94 das 445 investidas dos dragões. Dos ataques de Brahimi, 26 foram efetuados pelo corredor central, 65 pelo lado esquerdo e três pelo lado direito. O camisola 8 dos portistas, que foi opção de Sérgio Conceição em todos os 11 jogos na Liga, conta, porém, com uma média de 8,55 ataques por jogo, cinco pontos percentuais abaixo de Allano (8,9), em virtude de este ter menos um jogo realizado. *