Continuar a ler

"Os jogos de Taça são sempre difíceis. O Portimonense tem uma boa equipa, sabíamos que ia ser difícil, mas o importante era vencer", sublinhou ainda Brahimi, garantindo que a deslocação a Istambul, na terça-feira, para um duelo decisivo na Liga dos Campeões, não influenciou a equipa: "Quando jogamos, não pensamos no jogo a seguir. Estamos concentrados no momento, para vencer. O presente é mais importante e agora é descansar."



Brahimi comentou ainda o facto de ter sido Iker Casillas a falar no habitual abraço coletivo no centro do campo, no qual não esteve o técnico Sérgio Conceição, expulso pelo árbitro. "Reunimo-nos sempre depois dos jogos. Às vezes é o Iker que fala, outras o treinador, ou outros jogadores. Estamos unidos e temos de continuar assim", concluiu. "Os jogos de Taça são sempre difíceis. O Portimonense tem uma boa equipa, sabíamos que ia ser difícil, mas o importante era vencer", sublinhou ainda Brahimi, garantindo que a deslocação a Istambul, na terça-feira, para um duelo decisivo na Liga dos Campeões, não influenciou a equipa: "Quando jogamos, não pensamos no jogo a seguir. Estamos concentrados no momento, para vencer. O presente é mais importante e agora é descansar."Brahimi comentou ainda o facto de ter sido Iker Casillas a falar no habitual abraço coletivo no centro do campo, no qual não esteve o técnico Sérgio Conceição, expulso pelo árbitro. "Reunimo-nos sempre depois dos jogos. Às vezes é o Iker que fala, outras o treinador, ou outros jogadores. Estamos unidos e temos de continuar assim", concluiu.

O FC Porto bateu o Portimonense e segue na Taça de Portugal, mas os dragões sofreram até ao final e só respiraram de alívio quando Brahimi fez o 3-2 final já a terminar o período de compensações (90'+6). E, no fim do encontro, o craque argelino não deixou de admitir as dificuldades sentidas pelos portistas."É sempre difícil ficar concentrado com o pouco tempo que faltava, mas conseguimos dar a volta à situação e é o mais importante. Estamos felizes", começou por referir o extremo, em declarações à SportTV, antes de acrescentar: "Espero que esta reviravolta dê mais confiança e una o grupo ainda mais. Temos de continuar a trabalhar."