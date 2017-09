Brahimi voltou a exibir-se a bom nível e mostrou-se feliz pela vitória sobre um adversário que, na temporada passada, atingiu as meias-finais da Liga dos Campeões. "Esperávamos um jogo complicado contra o Monaco. Sabíamos que tínhamos de reagir após a derrota contra o Besiktas, na 1ª jornada. Fomos muito fortes defensivamente e jogámos muito bem no contra-ataque. Merecemos esta vitória", afirmou o internacional argelino, reagindo da seguinte forma à curiosidade da imprensa francesa em relação a Marega, autor de outra grande exibição: "Vão ficar ainda mais surpreendidos com ele no futuro."