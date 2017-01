Em entrevista ao programa '91E Minute' do canal francês 'SFR Sport', Brahimi assegurou esta quinta-feira que nunca esteve em conflito com Nuno Espírito Santo. A questão surgiu no seguimento das dificuldades sentidas pelo africano para jogar assiduamente nos primeiros meses da temporada."Nunca tive qualquer problema com Nuno. É uma relação entre treinador e jogador como todos os outros podem ter. O meu foco é o terreno, o campo de jogo. Só isso importa", afirmou o extremo, satisfeito com o facto de ter voltado a ser importante no FC Porto, antes de começar a preparar a CAN’2017 no seio da sua seleção: "Sabe muito bem jogar de novo. Voltar a sentir o ambiente do Estádio do Dragão, sentir os adeptos. Fazer o meu trabalho é o que me faz mais feliz."

Autor: André Monteiro