Brahimi já participou no treino da tarde desta quarta-feira, no Olival. O extremo regressou da CAN'2017, competição da qual a sua seleção já foi eliminada , e começou a preparar a deslocação do FC Porto ao Estoril, no sábado.Segundo o boletim clínico dos dragões, Danilo Pereira e Corona trabalharam integrados condicionados e Rui Pedro já evoluiu totalmente recuperado. Os três estarão à disposição de Nuno na próxima jornada.

Autor: André Monteiro