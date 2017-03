Continuar a ler

"Queremos demonstrar que somos uma grande equipa, com força mental, e é por isso que vamos dar o máximo para passar esta eliminatória dos oitavos-de-final", acrescentou o argelino.



O jogador foi depois questionado sobre a sua evolução no plantel nesta temporada, respondendo que apenas tenta fazer bem o seu trabalho.



Brahimi acredita que a união do balneário do FC Porto pode ser fundamental para um bom resultado no reduto da Juventus , na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões."Sabemos que vai ser um jogo muito importante contra uma grande equipa. Vimos com muita vontade. Temos de fazer um grande jogo e espero que a união do grupo e a maneira como viveu estas últimas semanas nos dê muita força para amanhã. Estamos bem, somos muito unidos. Estamos num momento muito bom da época, com muita confiança", começou por dizer o jogador dos dragões, em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões