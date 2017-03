Brahimi está na mira da Roma, de Itália. Segundo noticiou esta quinta-feira o jornal argelino "Le Buteur", os transalpinos têm o extremo debaixo de olho e ponderam avançar com uma oferta próxima dos 20 milhões de euros para a sua contratação no próximo defeso.O jogador do FC Porto está blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, mas, segundo a mesma notícia, a indefinição em torno da sua importância entre os dragões, especialmente no arranque da época, poderá ser um trunfo negocial para os romanos. Além destes, também a Juventus e o Marselha têm Brahimi nas suas listas de potenciais reforços.O extremo, de 27 anos, tem contrato até junho de 2019 e a SAD azul e branca detém 50 por cento dos seus direitos económicos.

Autor: André Monteiro