Contrariamente ao que é habitual, Brahimi não vai juntar-se à sua seleção nesta paragem competitiva. Assim, o argelino junta-se desde já ao lote de dragões que permanece no Olival nos primeiros dias de preparação para o clássico da próxima jornada.Mas o afastamento de Brahimi tem uma justificação, a mesma que deixou de fora, por exemplo, Slimani ou Mahrez. A Argélia tem pela frente dois particulares com o Sudão e, nesta medida, o selecionador decidiu dar oportunidades aos jogadores que alinham nos campeonatos africanos, deixando de fora todos os ‘europeus’. Assim, os internacionais do FC Porto nesta paragem são: Danilo Pereira, André Silva, Rúben Neves, Diogo Jota, Layún, Herrera e Maxi.