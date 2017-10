Bruma quer alcançar a primeira vitória do RB Leipzig na Liga dos Campeões. Frente ao FC Porto, num jogo do Grupo G marcado para terça-feira às 19h45, o extremo promete que a equipa alemã vai criar dificuldades."O FC Porto vem motivado depois da vitória no Mónaco. Só tenho a dizer ao FC Porto que não vai ser fácil jogar aqui, porque temos de começar a ganhar em casa. Acho que o FC Porto tem uma boa tática, tem o Brahimi e o Aboubakar, que podem desequilibrar a qualquer momento, mas estamos concentrados no nosso jogo", disse, em declarações à Sport TV.Bruma está satisfeito com a primeira época no clube da Bundesliga e pretende continuar a evoluir: "Hoje já me sinto como se estivesse em casa, estou bem. Estou aqui para ajudar a equipa e se Deus quiser vamos sair com os três pontos. Não estava à espera do que está a acontecer na Bundesliga, mas quero tentar continuar assim e evoluir, é esse o meu objetivo."