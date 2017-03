Continuar a ler

Uma nota ainda para o facto do Sporting ter sido condenado a pagar mais 5.890 euros em multa, devido à utilização de material pirotécnico, a cânticos insultuosos, entoados pelos seu adeptos no encontro com os vimaranenses e por reincidência no atraso do recomeço do jogo após o intervalo



Igual comportamento dos adeptos, mas na partida com o Nacional, vão obrigar a SAD do FC Porto a desembolsar uma verba um pouco menor do que aquela que irá pagar o Sporting. Ao todo, são mais de 3.670 euros que os dragões terão de entregar à Liga. Uma nota ainda para o facto do Sporting ter sido condenado a pagar mais 5.890 euros em multa, devido à utilização de material pirotécnico, a cânticos insultuosos, entoados pelos seu adeptos no encontro com os vimaranenses e por reincidência no atraso do recomeço do jogo após o intervaloIgual comportamento dos adeptos, mas na partida com o Nacional, vão obrigar a SAD do FC Porto a desembolsar uma verba um pouco menor do que aquela que irá pagar o Sporting. Ao todo, são mais de 3.670 euros que os dragões terão de entregar à Liga.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou esta terça-feira que Jorge Jesus terá que encontrar alternativas para Bruno César e Alan Ruiz, no encontro da 25.ª jornada, no próximo sábado, em Tondela. Os dois futebolistas completaram uma série de cinco cartões amarelos diante do V. Guimarães e, por esse motivo, ficam em casa na próxima ronda.Quem também não é elegível para os encontros da 25.ª ronda são Tobias Figueiredo, do Nacional, expulso frente ao FC Porto; Wagner, do Tondela; Mikel Agu e Nuno Pinto, do V. Setúbal, por terem completado séries de cartões amarelos na ronda anterior.

Autor: João Lopes