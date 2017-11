O FC Porto encerrou a preparação para a visita ao Desportivo das Aves, no sábado, da 12.ª jornada da Liga NOS, num treino em que voltaram a estar presentes Bruno Costa, André Pereira e Galeno.Os três jogadores da equipa B integraram o apronto matinal, enquanto Otávio e Marega realizaram treino condicionado e tratamento e Soares treino condicionado e ginásio, segundo o sítio oficial do clube na Internet.O FC Porto, que lidera a Liga NOS, com 31 pontos, visita o Desportivo das Aves, 16.º com nove, no sábado, a partir das 20:30.

Autor: Lusa