A presença de Bruno Costa no treino de ontem foi a principal nota de destaque no regresso dos dragões ao trabalho, depois do empate frente ao Besiktas. O médio da equipa B, que foi convocado para o jogo na Turquia, manteve-se assim junto do grupo no arranque da preparação para a deslocação às Aves.Quem não esteve à disposição de Sérgio Conceição foi o trio de lesionados formado por Marega, Otávio e Soares. Os dois primeiros continuam a desenvolver um plano de treino condicionado e tratamento, enquanto o terceiro faz treino condicionado e ginásio. Todos eles estão fora das opções para esta jornada. Os dragões prosseguem a preparação, esta manhã, novamente à porta fechada.