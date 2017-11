Sérgio Conceição convocou 20 jogadores para o jogo do FC Porto com o Besiktas em Istambul, referente à 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Destaque para a presença de Bruno Costa, que nunca tinha sido chamado para um encontro da equipa principal dos dragões.A comitiva portista é liderada por Pinto da Costa. No Aeroporto Francisco Sá Carneiro ninguém prestou declarações.

Autor: Rui Sousa