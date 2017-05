Leia as cartas que levaram ao reatamento de relações entre Sporting e FC Porto

A reconciliação entre Sporting e FC Porto foi promovida por Bruno de Carvalho. O presidente do Sporting dirigiu-se a Pinto da Costa considerando que "a urgência de pacificação do desporto português" se sobrepõe aos motivos pelos quais os clubes decidiram cortar relações institucionais, numa carta que chegou ao Porto dia 15 de maio. Pinto da Costa, líder dos dragões, respondeu concordando com o homólogo e sugeriu que fossem criadas condições pessoais e institucionais para um início de convergência. Pinto da Costa sublinha no mesmo documento que a reconciliação tem como principal objetivo trazer "mais transparência, mais justiça e mais desportiva".Recorde-se que Sporting e FC Porto estavam de relações cortadas desde 2013, após um episódio entre Bruno de Carvalho e Adelino Caldeira, administrador da SAD dos dragões, na final da Taça de Portugal de andebol.

Autor: Alexandre Moita