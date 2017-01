Continuar a ler

Em sentido inverso, quem reentrou no lote de convocados foi o lateral direito Pedrinho, que recuperou esta semana de uma lesão muscular. Fora deste jogo, devido a impedimento físicos, ficam Leandrinho, Lionn e Capela.



O Rio Ave, 8.º classificado, com 24 pontos, desloca-se ao terreno do FC Porto, 2.º, com 38, numa partida agendada para as 16 horas de sábado, que terá arbitragem do portuense Jorge Sousa.



Lista dos 20 convocados:

Guarda-redes: Cássio e Rui Vieira.

Defesas: Nadjack, Roderick, Marcelo, Bruno Teles, André Vilas Boas, Pedrinho e Nélson Monte.

Médio: Filipe Augusto, Tarantini, Rúben Ribeiro, João Novais, Pedro Moreira e Krovinovic.

A estreia do reforço Bruno Teles entre os convocados de Luís Castro é esta sexta-feira a principal nota de destaque nos eleitos do Rio Ave para a partida de sábado, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, relativo à 18.ª jornada da Liga NOS.O defesa esquerdo brasileiro, que chegou há cerca de duas semana a Vila do Conde, oriundo do América Mineiro, do Brasil, poderá mesmo entrar diretamente para 'onze' titular. Isto porque Rafa Soares, que habitualmente ocupa o corredor 'canhoto' da defesa, está nos Arcos cedido pelo FC Porto e, por isso, impedido de alinhar nesta partida, assim como o avançado Gonçalo Paciência, também ele emprestado pelos dragões.

Autor: Lusa